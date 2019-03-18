Минтранс США проводит проверку сертификации самолетов Boeing 737 MAX

Американский Минтранс проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление США нормы безопасности, когда допустило к полетам самолеты Boeing 737 MAX, пишет The Wall Street Journal.

Источники газеты в министерстве сообщили, что эти проверки проводятся в первую очередь в отношении систем автоматического определения и коррекции положения носа самолета относительно линии горизонта. Нарушения в ее работе могли послужить одной из причин крушения в Индонезии Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.

Также экспертам надо понять, могла ли некорректная работа этой системы вызвать катастрофу аналогичного лайнера в Эфиопии.