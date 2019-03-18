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 Минтранс США проводит проверку сертификации самолетов Boeing 737 MAX

Минтранс США проводит проверку сертификации самолетов Boeing 737 MAX
5:34   18 Марта 2019
Весь мир

Минтранс США проводит проверку сертификации самолетов Boeing 737 MAX

Минтранс США проводит проверку сертификации самолетов Boeing 737 MAX

Американский Минтранс проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление США нормы безопасности, когда допустило к полетам самолеты Boeing 737 MAX, пишет The Wall Street Journal.

Источники газеты в министерстве сообщили, что эти проверки проводятся в первую очередь в отношении систем автоматического определения и коррекции положения носа самолета относительно линии горизонта. Нарушения в ее работе могли послужить одной из причин крушения в Индонезии Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.

Также экспертам надо понять, могла ли некорректная работа этой системы вызвать катастрофу аналогичного лайнера в Эфиопии.

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Автор: Мария Милкевич
#эфиопия #boeing 737 max #минтранс сша

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