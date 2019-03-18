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4:28   18 Марта 2019
Россия

Сканеры для досмотра железнодорожных вагонов установят на Крымскому мосту

Сканеры для досмотра железнодорожных вагонов установят на Крымскому мосту

Сканеры для досмотра железнодорожных вагонов, определения типа груза и его массы разместят на подъезде к Крымскому мосту, рассказал РИА Новости в понедельник директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко.

Он сообщил, что первый такой комплекс для инспекции вагонов заработал в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск на границе с Китаем. Сейчас строятся два аналогичных комплекса для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту.

Сканеры для досмотра железнодорожных вагонов установят на Крымскому мосту

Симочко объяснил, что поезд проезжает мимо сканера, размещенного на железнодорожном пути. Время досмотра состава зависит от скорости его движения и числа вагонов. Уточняется, что скорость не должна превышать 70 километров в час.

Российская компания «Скантроник Системс» создана на базе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ.

Распознавание материалов происходит по эффективному атомному номеру, также оценивается масса груза с погрешностью, не превышающей 10 процентов.

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Автор: Мария Милкевич
#крымский мост #железная дорога #досмотр #сканеры

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