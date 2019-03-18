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3:38   18 Марта 2019
Россия

Поклонская рассказала о своем отношении к мему «няш-мяш»

Поклонская рассказала о своем отношении к мему «няш-мяш»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась в эфире телеканала «Первый Севастопольский», что сначала переживала из-за мема «няш-мяш», а потом решила, что он очень искренний.

Поклонская объяснила это тем, что когда этот мем только стал популярным, на ней лежал груз ответственности, а повышенный интерес к ее персоне в интернете лишь усиливал волнение.

«Был очень сложный период, не спали ночами, большие, ответственные, сложнейшие решения, которые я принимала, и потом я за эти решения и получала, и отвечала. Большая команда за спиной, ребята, которых тоже надо защищать. А тут «няш-мяш», такая фраза, я переживала, было немножко обидно: такая сложная служба, и «няш-мяш», — призналась экс-прокурор.

Позднее она заметила реакцию детей, своей дочери и племянника, и решила, что этот мем очень «искренний», и волнение прошло.

Поклонская рассказала о своем отношении к мему «няш-мяш»

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Автор: Мария Милкевич
#крым #поклонская #мем

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