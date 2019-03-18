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 Пентагон может оставить в Сирии около тысячи американских военнослужащих

Пентагон может оставить в Сирии около тысячи американских военнослужащих
2:37   18 Марта 2019
Весь мир

Пентагон может оставить в Сирии около тысячи американских военнослужащих

Пентагон может оставить в Сирии около тысячи американских военнослужащих

Американские власти могут оставить в САР порядка тысячи военнослужащих, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что в Сирии останется миротворческая группа численностью около 200 человек. Сейчас там остаются примерно 2 тысяч американских военных.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США писало, что Пентагон планирует оставить в САР до 400 военнослужащих, а также настаивают, чтобы европейские союзники разместили там полуторатысячный военный контингент.

По информации Wall Street Journal, США намерены продолжить работу с курдскими силами вопреки угрозам Турции перейти границу и атаковать курдов. Именно эти планы являются поводом для того, чтобы оставить около тысячи военнослужащих на территории Сирии.

Пентагон может оставить в Сирии около тысячи американских военнослужащих

Уточняется, что американский лидер Дональд Трамп может сократить число военных, «если решит, что оставлять так много американцев в Сирии слишком рискованно».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #трамп #военные

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