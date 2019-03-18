Пентагон может оставить в Сирии около тысячи американских военнослужащих

Американские власти могут оставить в САР порядка тысячи военнослужащих, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что в Сирии останется миротворческая группа численностью около 200 человек. Сейчас там остаются примерно 2 тысяч американских военных.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США писало, что Пентагон планирует оставить в САР до 400 военнослужащих, а также настаивают, чтобы европейские союзники разместили там полуторатысячный военный контингент.

По информации Wall Street Journal, США намерены продолжить работу с курдскими силами вопреки угрозам Турции перейти границу и атаковать курдов. Именно эти планы являются поводом для того, чтобы оставить около тысячи военнослужащих на территории Сирии.

Уточняется, что американский лидер Дональд Трамп может сократить число военных, «если решит, что оставлять так много американцев в Сирии слишком рискованно».