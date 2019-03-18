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Привлечение студентов из-за границы требует развития инфраструктуры городов РФ

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1:30   18 Марта 2019
Россия

Привлечение студентов из-за границы требует развития инфраструктуры городов РФ

Привлечение студентов из-за границы требует развития инфраструктуры городов РФ

Привлечение в РФ студентов из-за рубежа требует развития инфраструктуры российских городов, заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков в понедельник интервью газете «Комсомольская правда».

Он сообщил, что в настоящее время программа привлечения студентов активно обсуждается с университетами, с главами регионов, и отметил, что города должны серьезно измениться и стать для студентов привлекательным, комфортным и безопасным, поскольку они приедут учиться за свой счет.

Привлечение студентов из-за границы требует развития инфраструктуры городов РФ

Министр подчеркнул, что иностранные студенты будут иметь возможность не только получить образование в России, но и реализовать здесь свой интеллектуальный потенциал. Министерство работает над тем, чтобы сделать это возможным «в рамках миграционного законодательства».

В рамках нацпроекта «Образование» численность иностранных студентов высших учебных заведений в РФ к концу 2024 года должна достичь примерно 425 тысяч человек.

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Автор: Мария Милкевич

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