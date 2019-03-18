Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

Нынешний Крым стал визитной карточкой потенциала России, достижения региона за последние пять лет достойны того, чтобы о них рассказывать — через тематические фестивали, выставки и тому подобное, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, главред «USA Really» Александр Малькевич.

Крым вместе с другими регионами празднует пятилетие референдума о воссоединении с РФ. В столице в эти выходные по инициативе Общественной палаты России проходит фестиваль «Крымская весна».

Малькевич рассказал, что идея фестиваля — в центре Москвы показать россиянам и иностранным туристам Крым во всем его разнообразии: кухню, музыку, туристические бренды.

«И я как человек, который только что вернулся с мероприятий в самой республике, могу сказать, что слова о том, что Крым похорошел после присоединения к России — это преуменьшение. Крым сейчас стал визитной карточкой потенциала России с точки зрения прорыва и инноваций», — заявил Малькевич.

Он подчеркнул, что проекты, которые реализуются в республике, — «и быстровозводимые, и красивые, и знаковые, и мощные, и передовые», а также относительно недорогие в сравнении с мировой практикой.