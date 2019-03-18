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Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

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0:00   18 Марта 2019
Россия

Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

Нынешний Крым стал визитной карточкой потенциала России, достижения региона за последние пять лет достойны того, чтобы о них рассказывать — через тематические фестивали, выставки и тому подобное, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, главред «USA Really» Александр Малькевич.

Крым вместе с другими регионами празднует пятилетие референдума о воссоединении с РФ. В столице в эти выходные по инициативе Общественной палаты России проходит фестиваль «Крымская весна».

Малькевич рассказал, что идея фестиваля — в центре Москвы показать россиянам и иностранным туристам Крым во всем его разнообразии: кухню, музыку, туристические бренды.

Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

«И я как человек, который только что вернулся с мероприятий в самой республике, могу сказать, что слова о том, что Крым похорошел после присоединения к России — это преуменьшение. Крым сейчас стал визитной карточкой потенциала России с точки зрения прорыва и инноваций», — заявил Малькевич.

Он подчеркнул, что проекты, которые реализуются в республике, — «и быстровозводимые, и красивые, и знаковые, и мощные, и передовые», а также относительно недорогие в сравнении с мировой практикой.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #референдум #крым #малькевич

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