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 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

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23:03   17 Марта 2019
Россия

Москвский «ЦУМ» проверят после сообщения об угрозе взрыва

Москвский «ЦУМ» проверят после сообщения об угрозе взрыва

Правоохранительные органы начали проверять торговый дом «ЦУМ» в центре столицы из-за сообщения неизвестного лица об угрозе взрыва, пишет в воскресенье вечером РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Напомним, с января по России от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов идет волна сообщений и звонков о «минировании».

Аналогичная ситуация имела место более года назад. Тогда, по оценке ФСБ, только в Москве ущерб от ложных сообщений достиг 150 миллионов рублей. Ни в одном случае информация не оказалась достоверной.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #ум #минирование

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