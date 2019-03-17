Москвский «ЦУМ» проверят после сообщения об угрозе взрыва

Правоохранительные органы начали проверять торговый дом «ЦУМ» в центре столицы из-за сообщения неизвестного лица об угрозе взрыва, пишет в воскресенье вечером РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Напомним, с января по России от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов идет волна сообщений и звонков о «минировании».

Аналогичная ситуация имела место более года назад. Тогда, по оценке ФСБ, только в Москве ущерб от ложных сообщений достиг 150 миллионов рублей. Ни в одном случае информация не оказалась достоверной.