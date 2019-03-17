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22:49   17 Марта 2019
Россия

Самолет из Москвы с нарушением механизации крыла успешно приземлился в Сочи

Самолет из Москвы с нарушением механизации крыла успешно приземлился в Сочи

Самолет, летевший из Москвы с нарушением механизации крыла, успешно сел в аэропорту Сочи, рассказал РИА Новости представитель воздушной гавани.

Собеседник агентства уточнил, что самолет Boeing 737-800 вылетел из столичного аэропорта Шереметьево, и при заходе на посадку была обнаружена проблема с механизацией крыла. На борту находилось 106 пассажиров.

Оперативные службы международного аэропорта Сочи в полной готовности выдвинулись к месту остановки самолета. Приземление прошло без каких-либо трудностей. Аэропорт функционирует в штатном режиме.

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Автор: Мария Милкевич
#сочи #boeing 737-800

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