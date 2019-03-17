Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

 Москвский «ЦУМ» проверят после сообщения об угрозе взрыва

Москвский «ЦУМ» проверят после сообщения об угрозе взрыва
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Боевики 10 раз за сутки нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации

Боевики 10 раз за сутки нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации

 Данные «черных ящиков» выявили сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии

Данные «черных ящиков» выявили сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии
Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

Малькевич считает Крым визитной карточкой потенциала России

 Москвский «ЦУМ» проверят после сообщения об угрозе взрыва

Москвский «ЦУМ» проверят после сообщения об угрозе взрыва
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Боевики 10 раз за сутки нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации

Боевики 10 раз за сутки нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации

 Данные «черных ящиков» выявили сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии

Данные «черных ящиков» выявили сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии
22:28   17 Марта 2019
Весь мир

Боевики 10 раз за сутки нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации

Боевики 10 раз за сутки нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации в САР, рассказал в воскресенье глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Он уточнил, что террористы за сутки обстреляли населенные пункты Хайса-Эш-Шарки, Дахар-абу-Асад и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, Скальбия (дважды) провинции Хама, Дрейба, Суккари, Умм-эр-Рджим, Эль-Фхайль и Ниха провинции Идлиб, а также город Алеппо (трижды).

Купчишин добавил, что по данным на 16 марта были амнистированы 56 856 военнообязанных сирийцев, уклонившихся от службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

Генерал подчеркнул, что для предотвращения гуманитарной катастрофы и возвращения беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в родные места работает гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска «Джлеб», куда высланы колонны автобусов.

Он напомнил, что отказ США гарантировать безопасный выход беженцев через контролируемую американцами 55-километровую зону вокруг базы в Эт-Танфе ставит под угрозу выполнение гуманитарной операции по спасению сирийцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #боевики #центр по примирению враждующих сторон в сирии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...