Боевики 10 раз за сутки нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 10 раз нарушили перемирие в идлибской зоне деэскалации в САР, рассказал в воскресенье глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Он уточнил, что террористы за сутки обстреляли населенные пункты Хайса-Эш-Шарки, Дахар-абу-Асад и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, Скальбия (дважды) провинции Хама, Дрейба, Суккари, Умм-эр-Рджим, Эль-Фхайль и Ниха провинции Идлиб, а также город Алеппо (трижды).

Купчишин добавил, что по данным на 16 марта были амнистированы 56 856 военнообязанных сирийцев, уклонившихся от службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований.

Генерал подчеркнул, что для предотвращения гуманитарной катастрофы и возвращения беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в родные места работает гуманитарный коридор и мобильный пункт пропуска «Джлеб», куда высланы колонны автобусов.

Он напомнил, что отказ США гарантировать безопасный выход беженцев через контролируемую американцами 55-километровую зону вокруг базы в Эт-Танфе ставит под угрозу выполнение гуманитарной операции по спасению сирийцев.