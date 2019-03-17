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 Данные «черных ящиков» выявили сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии

Данные «черных ящиков» выявили сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии
22:06   17 Марта 2019
Весь мир

Данные «черных ящиков» выявили сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии

Данные «черных ящиков» выявили сходство катастроф Boeing в Эфиопии и Индонезии

Крушение в Эфиопии Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines имеет общие черты с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, об этом говорит анализ информации с «черных ящиков» разбившегося 10 марта самолета, пишет Wall Street Journal со ссылкой на главу эфиопского Минтранса.

Выступление министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес состоялось после того, как французское бюро по расследованию авиакатастроф BEA предоставило эфиопским властям данные с речевого самописца и регистратора полетных данных упавшего лайнера.

Могес сообщила об «отчетливом сходстве» данных по двум катастрофам и подчеркнула, что расследование будет вестись в этом направлении.

Однако ничего конкретного Могес не сказала, в частности, работало ли на эфиопском самолете новое ПО Boeing, которое могло стать причиной катастрофы борта Lion Air.

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Автор: Мария Милкевич
#черные ящики #эфиопия #boeing 737 max 8 #lion air #ethiopian airlines

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