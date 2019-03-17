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20:23   17 Марта 2019
Россия

Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намерена открыть филиал в Москве

Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намерена открыть филиал в Москве

Венесуэльский министр нефтяной промышленности Мануэль Каведо намерен посетить Россию в ближайшие недели для проведения переговоров по поводу открытия офиса нефтяной компании PDVSA в Москве. Об этом стало известно журналистам во время заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

По словам министра, он собирается приехать в РФ в ближайшие недели для открытия офиса PDVSA в России. Однако он отметил, что сначала обсудит эту повестку с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

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Автор: Софья Белоцерковская
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