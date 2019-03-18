От каких проблем спрячется Грудинин в Госдуме

СМИ и общественность очень заинтересовались недавним решением президиума Центрального комитета КПРФ о передаче депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину.

Ранее бывшая супруга Грудинина не раз говорила о его страстном желании попасть в Государственную думу и получить депутатскую неприкосновенность, которая защитит его от законного раздела совместно нажитого за 37-летний брак имущества. Сам бывший директор Совхоза имени Ленина прикладывает все усилия, чтобы стать депутатом и не поделиться с экс-супругой даже рублем.

В причинах, побудивших Коммунистическую партию РФ принять такое странное решение, попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Состояние Грудинина оценивается экспертами примерно в 60–120 миллиардов рублей. При чем, избираясь в Госдуму в 2016 году Грудинин скрыл, что имеет счета в иностранных банках и иностранные финансовые инструменты, а также владеет иностранной компанией. Когда Грудинин участвовал в президентской кампании 2018 года, выяснилось, что он владеет незадекларированными счетами в банках Швейцарии и Лихтенштейна, примерно 5,5 килограмма золота, а также облигациями и вложениями в ценные бумаги. Кроме того, Федеральная налоговая служба России установила, что предпринимателю с 2003 года принадлежит оффшорная белизская компания Bontro LTD.

Закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» предписывает выдвинутому на выборах депутатов кандидату закрыть счета и прекратить хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках до того, как будут поданы документы. Грудинин нарушил эту норму закона, а также обманул избирателей, утаив информацию о вышеперечисленных активах на выборах в Госдуму 2016 года.

Особенно интересно, что лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов знал о прошлом Грудинина, и тем не менее самостоятельно, не посоветовавшись с членами партии, принял решение передать мандат скончавшегося недавно Жореса Алферова именно ему, несмотря на то, что Грудинин является лишь девятым в очереди на передачу мандата. Данное решение Зюганова вызывает у экспертов сомнения в его непредвзятости. Многие члены КПРФ уже выразили справедливое возмущение этим решением, указав не только на спорность кандидатуры Грудинина, но и на то, что лидер партии принял его единолично. При этом Зюганова уличили во лжи — анонсировав передачу Грудинину депутатского мандата, он заявил, что решение об этом было принято президиумом ЦК партии, однако позже выяснилось, что это не так. Теперь, после поднявшейся на эту тему шумихи, глава коммунистов, по имеющейся информации, назначил заседание президиума, на котором будет обсуждаться кандидатура бывшего директора совхоза, на 18 марта.

Развод Грудинина с супругой Ириной, с которой он прожил 37 лет, произошел в июле минувшего года. Про его собственным словам, причиной развода стали старые обиды, а также тот факт, что у него уже имелась другая семья — гражданская жена Ксения Котюхина и две маленькие дочки. Бывшая супруга потребовала раздела совместно нажитого имущества и подала соответствующий иск, однако предприниматель повел себя не по-джентльменски.

Для начала он отобрал у Ирины помещение, где находился салон красоты и запретил аварийным службам реагировать на ее вызовы. Также Грудинин привлек младшего сына Антона к давлению на мать — тот раз в неделю является в салон с адвокатами совхоза и запрашивает разные документы. Также Грудинин заблокировал мобильный телефон бывшей жены и периодически отключает свет на улице, где она живет. Плюс ко всему сотрудникам совхоза запрещено общаться с ней.

Дело по бракоразводному процессу в настоящее время возвращено в суд Видного, и Ирина рассчитывает на то, что будет вынесено справедливое решение. Но самым большим ее страхом остается возможность того, что Грудинин станет депутатом Государственной думы и получит депутатскую неприкосновенность, которая защитит его от всех процессов, включая бракоразводный.

По закону Ирина может рассчитывать на половину имущества бывшего мужа, то есть на 30–60 миллиардов рублей. При этом, если суд решит, что она нуждается в средствах и не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно, ей может причитаться до двух третей состояния Грудинина – ни много, ни мало 40–80 миллиардов рублей. Бывший супруг это понимает. Терять деньги не хочет, поэтому всеми силами затягивает раздел имущества.

Специалист по разводам Наталья Толстая в беседе с ФАН назвала его поведение некрасивым, а саму ситуацию вопиющей. По ее мнению, Грудинин, располагая крупным капиталом, может очень просто разрешить ситуацию и оставить жене столько, сколько ей полагается по закону.

«Что мешает поступить благородно? Но если ты решаешь идти в политику снова, когда в первый раз вел себя нечестно и некрасиво, то будь добр поступать открыто и справедливо. Нужно уважать свое прошлое, ту женщину, которая поправляла тебе галстук и заботилась 30 лет», — добавила психолог.

Она также высказала мнение, что Грудинин напрасно отворачивается от близких, которые на протяжении многих лет его поддерживали.

При этом Толстая отметила, что известно много случаев, когда невозможно разделить имущество после развода. Например, когда недвижимость была оформлена на знакомых или дальних родственников, и невозможно найти концов. А в случае получения Грудининым статуса депутата судебное разбирательство будет очень затруднено или даже даст ему возможность не делиться с женой ничем.

О Грудинине, как о руководителе, также нельзя сказать ничего хорошего, несмотря на то, что он, как человек, постоянно ругающий власть, казалось бы должен быть кристально честным. Однако, на его совести, как выяснилось, много сомнительных достижений.

Для начала Грудинин отнял землю у пайщиков Совхоза имени Ленина, акционировав его без их согласия. Некоторые подписи при создании Закрытого акционерного общества, как оказалось, были просто подделаны. В течение последних 22 лет обманутые пайщики ищут справедливости в судах, пока безуспешно. Суд о признании их права на земельные паи продолжается.

Кроме того, Грудинин своими непродуманными сделками нанес совхозу шестимиллиардный ущерб. Две из его сделок были оспорены акционерами в суде и признаны недействительными.

С работниками совхоза Грудинин обходится еще хуже. Например, семья Филькиных получила квартиру в аренду сроком на 10 лет, при чем предполагалось, что потом они смогут оформить жилье в собственность. Однако через восемь лет совхоз расторг с семьей договор аренды и выкинул Филькиных на улицу, а квартиру продал.

Грудинин не раз уверял всех вокруг, что ни у кого из его семьи нет недвижимости или счетов за границей, однако и это оказалось враньем. У него самого оказались банковские счета, золото и ценные бумаги в Лихтенштейне и Швейцарии, а его сыновья владеют недвижимостью в испанской Барселоне и в латвийской Марупе.

И наконец Грудинин уверял, что не владеет оффшорами, но во время бракоразводного процесса адвокаты его бывшей жены нашли у предпринимателя белизскую компанию Bontro LTD.

КПРФ могла бы передать мандат заслуженного Алферова приличному кандидату, но его получит человек, имеющий множество проблем с законом. О «подковерных играх» коммунистов Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Киреев. Эксперт считает, что Грудинин рассчитывает на место в Госдуме, чтобы решить таким образом многочисленные личные проблемы, а Зюганов напрямую способствует этому.

Собеседник ФАН напомнил, что КПРФ не раз порочила себя, не выполняя собственные программы, проявляя формализм и лицемерие, вот и в очередной раз в истории с Грудининым мы видим то же самое. Началась эта история с выдвижения на высший пост олигарха, связанного с оффшорным бизнесом, который, согласно идеологии КПРФ, представляет собой проблему для России. Теперь происходит ситуация с мандатом.

«Мы видим, что это становится правилом, коммунисты выдвигают самых мутных, непорядочных людей, в отличие от других партий. КПРФ никогда не выгоняет из своих рядов преступников, лжецов», — отметил Киреев.

Эсперт добавил, что в настоящее время, зная о зарубежных активах Грудинина, избирком просто не дал бы ему зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты. Но так как Грудинин был зарегистрирован до того, как стало известно о его иностранных счетах, то ситуацию уже не изменить. Политолог объяснил ФАН, что у закона нет обратной силы.

Киреев подчеркнул, что КПРФ давно испортила себе репутацию, предавая собственные идеи под маской мнимых защитников справедливости и социального равенства. Партия «коммунистов» существенно отличается от других огромным разрывом между раздаваемыми обещаниями и реальными действиями.

«Состав этой партии один из самых грязных: коммунисты выдвигают на публичные посты людей с моральными и юридическими проблемами. Грудинин просто хочет решить свои личные, семейные проблемы, спрятавшись за депутатскую неприкосновенность», — заключил собеседник ФАН.

Уже 18 марта в КПРФ наконец обсудят кандидатуру Грудинина на получение мандата и, может быть, большая часть членов партии объяснит Зюганову, что его решение — полный абсурд. Хотя надеяться, что лидер коммунистов вспомнит о здравомыслии, вряд ли стоит.