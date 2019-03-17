Футболистки из России и Швеции подрались во время матча

Матч юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет запомнился зрителям дракой двух спортсменок из России и Швейцарии. Бой девушек сняли на видео, которое впоследствии появилось в Instagram-аккаунте российской команды.

Во время второго тайма случилась перепалка между россиянкой Дианой Памен и швейцаркой Эллой Люштиной. Памен отобрала мяч у швейцарки, толкнув ее, за что соперница пнула российскую спортсменку и ударила ее в лицо. Судья принял решение удалить обеих спортсменок.

Соревнование завершилось победой сборной Швейцарии, которая выиграла Россию со счетом 4:2.

Известно, что российские спортсменки уже трижды терпели поражение и заняли последнее место в своей группе.

Зрители матча, в свою очередь, в социальных сетях начали активно дискутировать по поводу драки спортсменок, выясняя, какая девушка права в этой ситуации больше.