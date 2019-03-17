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20:12   17 Марта 2019
Россия

Футболистки из России и Швеции подрались во время матча

Футболистки из России и Швеции подрались во время матча

Матч юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет запомнился зрителям дракой двух спортсменок из России и Швейцарии. Бой девушек сняли на видео, которое впоследствии появилось в Instagram-аккаунте российской команды.

Во время второго тайма случилась перепалка между россиянкой Дианой Памен и швейцаркой Эллой Люштиной. Памен отобрала мяч у швейцарки, толкнув ее, за что соперница пнула российскую спортсменку и ударила ее в лицо. Судья принял решение удалить обеих спортсменок. 

Соревнование завершилось победой сборной Швейцарии, которая выиграла Россию со счетом 4:2. 

Известно, что российские спортсменки уже трижды терпели поражение и заняли последнее место в своей группе. 

Зрители матча, в свою очередь, в социальных сетях начали активно дискутировать по поводу драки спортсменок, выясняя, какая девушка права в этой ситуации больше. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спорт #весь мир #швейцария #футболистки #драка между спортсменками

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