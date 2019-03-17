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Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намерена открыть филиал в Москве

Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намерена открыть филиал в Москве

 Футболистки из России и Швеции подрались во время матча

Футболистки из России и Швеции подрались во время матча
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Взрыв газа произошел в центре Лос-Анджелеса, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в центре Лос-Анджелеса, есть пострадавшие

 Сирия требует от западных стран компенсацию за «гнусные преступления»

Сирия требует от западных стран компенсацию за «гнусные преступления»
20:00   17 Марта 2019
Россия

Более 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Более 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Более 20 авиарейсов задержано и отменено в с столичных аэропортах в воскресенье, 17 марта. Соответствующие данные приводит «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 17.56, во Внуково задержали четыре рейса. В Домодедово восемь рейсов задержали, а шесть и вовсе решили отменить. Также в Шереметьево задержали три рейса.

На этой неделе синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение решено было объявить из-за сильного ветра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отметили в своем заявлении специалисты Гидрометцентра. 

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Автор: Алла Ларионова
#москва #аэропорты #авиарейсы

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