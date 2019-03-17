Более 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Более 20 авиарейсов задержано и отменено в с столичных аэропортах в воскресенье, 17 марта. Соответствующие данные приводит «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 17.56, во Внуково задержали четыре рейса. В Домодедово восемь рейсов задержали, а шесть и вовсе решили отменить. Также в Шереметьево задержали три рейса.

На этой неделе синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение решено было объявить из-за сильного ветра.