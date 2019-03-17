Сирия требует от западных стран компенсацию за «гнусные преступления»

Сирия не нуждается в помощи западных государств в послевоенной реконструкции, однако Дамаск требует выплаты компенсаций за причиненный ущерб в связи с вооруженным вмешательством западной коалиции под руководством США. Об этом 17 марта сообщает SANA, ссылаясь на сирийский МИД.

Члены сирийского внешнеполитического министерства назвали «пятном позора на странах Запада» их преступления, из-за которых погибли мирные жители, и появились масштабные разрушения в стране.

В ведомстве отмечают, что Сирия не просит помощи от этих стран, однако Дамаск имеет право требовать возмещение убытков за разрушения и «гнусные преступления» во главе с Америкой.

Напомним, ранее США, Великобритания, Франция и Германия опубликовали совместное заявление, приуроченное к восьмой годовщине начала конфликта в САР, в котором заявляется, что ведущие западные страны не будут помогать восстанавливать Сирию, пока республика не запустит «подлинный политический процесс».