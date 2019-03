Взрыв газа произошел в центре Лос-Анджелеса, есть пострадавшие

Утечка газа стала причиной взрыва в центральной части американского города Лос-Анджелес.

Об этом в воскресенье в своем микроблоге Twitter сообщает пресс-служба городской пожарной службы.

При этом отмечается, что на месте взрыва вспыхнул пожар. По предварительным данным, несколько человек пострадали, однако информации о количестве пострадавших и их состоянии пока не поступало.

#NaturalGasLeak; INC#0414; 7:45AM; 216 W Slauson Av; https://t.co/mdqmmYBc6y; #Florence; Units responded to a reported gas leak with an explosion. Companies arriving on scene find heavy fire coming from storm drains exposing ... https://t.co/aIB69LoMGG