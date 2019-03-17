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19:41   17 Марта 2019
Весь мир

Франция передала Эфиопии данные расшифровки «черных ящиков» рухнувшего Boeing 737

Франция передала Эфиопии данные расшифровки «черных ящиков» рухнувшего Boeing 737

Франция передала Эфиопии результаты расшифровки речевого самописца и цифрового самописца параметров полета пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение 10 марта. Соответствующую информацию публикует французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в воскресенье, 17 марта.

Франция передала Эфиопии данные расшифровки «черных ящиков» рухнувшего Boeing 737

Следовавший в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение близ Дэбрэ-Зэйт утром в минувшее воскресенье. На борту лайнера находилось 157 человек, включая троих граждан России. Никто не выжил.

Целый ряд стран, в числе которых и РФ, решили закрыть свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8, так как данный тип пассажирских лайнеров уже во второй раз за полгода терпит крушение. В октябре прошлого года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился у побережья Яванского моря в Малайзии. Жертвами той трагедии стали 189 человек.

Также в воскресенье, 17 марта стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе россиян прибыли в Эфиопию. Их уже разместили в гостинице и взяли у них анализы ДНК. В понедельник граждане РФ должны посетить место крушения лайнера.

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Автор: Алла Ларионова
#франция #авиакатастрофа #эфиопия #boeing 737 max

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