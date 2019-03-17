Франция передала Эфиопии данные расшифровки «черных ящиков» рухнувшего Boeing 737

Франция передала Эфиопии результаты расшифровки речевого самописца и цифрового самописца параметров полета пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение 10 марта. Соответствующую информацию публикует французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в воскресенье, 17 марта.

⚠️???????? 03/10 accident to the #Boeing737Max @BoeingAirplanes @flyethiopian / Data from the FDR has been successfully downloaded by @BEA_Aero and transfered to the Ethiopian investigation team / communication on their behalf. — BEA | Bureau d'Enquêtes & d'Analyses ✈️ ???????? ???????? (@BEA_Aero) March 17, 2019

Следовавший в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение близ Дэбрэ-Зэйт утром в минувшее воскресенье. На борту лайнера находилось 157 человек, включая троих граждан России. Никто не выжил.

Целый ряд стран, в числе которых и РФ, решили закрыть свое воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8, так как данный тип пассажирских лайнеров уже во второй раз за полгода терпит крушение. В октябре прошлого года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился у побережья Яванского моря в Малайзии. Жертвами той трагедии стали 189 человек.

Также в воскресенье, 17 марта стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе россиян прибыли в Эфиопию. Их уже разместили в гостинице и взяли у них анализы ДНК. В понедельник граждане РФ должны посетить место крушения лайнера.