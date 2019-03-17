Умер главный министр Гоа

Главный министр штата Гоа и экс-министр обороны Индии Манохар Паррикар умер на 64 году жизни. Об этом сообщает в воскресенье, 17 марта местный телевизионный канал NDTV.

По информации СМИ, политик скончался в результате продолжительной болезни. Паррикар, отмечает телеканал, ушел из жизни в доме своего сына.

Известно, что мужчина страдал раком поджелудочной железы и панкреатитом. Он регулярно проходил лечение в клинике в Нью-Дели.

#BreakingNews | Manohar Parrikar, Goa Chief Minister and former Defence Minister, dies at 63 after long illness#ManoharParrikar #GoaChiefMinister pic.twitter.com/33QGtIZ0GA — NDTV (@ndtv) March 17, 2019