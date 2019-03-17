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19:27   17 Марта 2019
Весь мир

Умер главный министр Гоа

Умер главный министр Гоа

Главный министр штата Гоа и экс-министр обороны Индии Манохар Паррикар умер на 64 году жизни. Об этом сообщает в воскресенье, 17 марта местный телевизионный канал NDTV.

По информации СМИ, политик скончался в результате продолжительной болезни. Паррикар, отмечает телеканал, ушел из жизни в доме своего сына.

Известно, что мужчина страдал раком поджелудочной железы и панкреатитом. Он регулярно проходил лечение в клинике в Нью-Дели.

Паррикар занимал пост главного министра индийского штата Гоа с 14 марта 2017 года. Ранее он был главным министром данного региона с 2000 по 2005 год и с 2012 по 2014 год. С 2014 по 2017 год возглавлял Министерство обороны Индии.

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Автор: Алла Ларионова
#индия #весь мир #паррикар

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