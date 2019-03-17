Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намерена открыть филиал в Москве

Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намерена открыть филиал в Москве

 Футболистки из России и Швеции подрались во время матча

Футболистки из России и Швеции подрались во время матча
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Взрыв газа произошел в центре Лос-Анджелеса, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в центре Лос-Анджелеса, есть пострадавшие

 Сирия требует от западных стран компенсацию за «гнусные преступления»

Сирия требует от западных стран компенсацию за «гнусные преступления»
Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намерена открыть филиал в Москве

Нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намерена открыть филиал в Москве

 Футболистки из России и Швеции подрались во время матча

Футболистки из России и Швеции подрались во время матча
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Взрыв газа произошел в центре Лос-Анджелеса, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в центре Лос-Анджелеса, есть пострадавшие

 Сирия требует от западных стран компенсацию за «гнусные преступления»

Сирия требует от западных стран компенсацию за «гнусные преступления»
19:12   17 Марта 2019
Весь мир

Индия впервые в истории введет должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

Индия впервые в истории введет должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

Власти Индии одобрили введение должности специального локпала (омбудсмена) для борьбы с коррупцией, передает ТАСС. Сообщается, что первым в истории страны локпалом станет судья Пинаки Чандра Гхосе, который также является бывшим членом Верховного суда. 

Такое решение приняли 15 марта на спецвстрече членов парламента и Верховного суда. Назначение Гхосе официально объявят в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Верховный суд поручил назначить человека на должность локпала до конца февраля, но процедура затянулась. 

Сообщается, что новоиспеченному омбудсмену дадут право проверять деятельность всех чиновников, в частности судей Верховного суда и главу правительства (с определенными ограничениями) на причастность к коррупции. 

Еще одна деталь: омбудсмен не будет подчиняться ни одному ведомству, он должен быть независим и реагировать на запросы населения, решая их проблемы. Также в ведомство по борьбе с коррупцией наймут только известных юристов и бывших государственных чиновников, которые не были замечены во взятках и продажности. 

Борьба за введение такой должности длится уже более 50 лет, начиная с 1960 года. Правозащитникам и общественным организациям удалось этого добиться. 

Один из известных общественников Индии Анна Хазаре несколько раз голодал, чтобы добиться от властей введения должности, однако институт локпала ввели только сейчас.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #индия #весь мир #борьба с коррупцией #омбудсмен по борьбе с коррупцией #историческое событие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...