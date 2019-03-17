Индия впервые в истории введет должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

Власти Индии одобрили введение должности специального локпала (омбудсмена) для борьбы с коррупцией, передает ТАСС. Сообщается, что первым в истории страны локпалом станет судья Пинаки Чандра Гхосе, который также является бывшим членом Верховного суда.

Такое решение приняли 15 марта на спецвстрече членов парламента и Верховного суда. Назначение Гхосе официально объявят в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Верховный суд поручил назначить человека на должность локпала до конца февраля, но процедура затянулась.

Сообщается, что новоиспеченному омбудсмену дадут право проверять деятельность всех чиновников, в частности судей Верховного суда и главу правительства (с определенными ограничениями) на причастность к коррупции.

Еще одна деталь: омбудсмен не будет подчиняться ни одному ведомству, он должен быть независим и реагировать на запросы населения, решая их проблемы. Также в ведомство по борьбе с коррупцией наймут только известных юристов и бывших государственных чиновников, которые не были замечены во взятках и продажности.

Борьба за введение такой должности длится уже более 50 лет, начиная с 1960 года. Правозащитникам и общественным организациям удалось этого добиться.

Один из известных общественников Индии Анна Хазаре несколько раз голодал, чтобы добиться от властей введения должности, однако институт локпала ввели только сейчас.