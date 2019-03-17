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Сирия требует от западных стран компенсацию за «гнусные преступления»
19:37   17 Марта 2019
Весь мир

Болтон заявил, что слухи о «сговоре» Трампа с РФ осложняют процесс переговоров

Болтон заявил, что слухи о «сговоре» Трампа с РФ осложняют процесс переговоров

Нормализация отношений между Вашингтоном и Москвой осложняется из-за заявлений оппонентов американского лидера Дональда Трампа о якобы его сговоре с Россией. Об этом 17 марта заявил помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. 

По его мнению, прогресс в урегулировании российско-американских отношениях достичь сложно из-за того, что некоторые политические оппоненты делают все, чтобы доказать «сговор» президента США с российской стороной. Слова политика приводит РИА Новости. 

Напомним, ранее президент Трамп заявлял, что его бывший адвокат на слушаниях в Конгрессе вновь привел аргументы, подтверждающие отсутствие какого-либо сговора с Россией. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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