Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров заявил, что девушка «умерла случайно». Слова медика приводит kp.ru.

Он отметил, что случившееся с артисткой является «роковой случайностью». Шуров добавил, что еще полгода назад лечил знаменитость и ей было лучше. По его словам, Началова проходила лечение в связи с подагрой. Однажды упав в обморок, певица решила обратиться к неврологу, но вскоре врачи выяснили, что у нее нарушена функция почек, как следствие подагры.

Кроме того, медик опроверг сообщения СМИ о зависимости певицы и сказал, что у нее не было ни диабета, ни волчанки. После смерти Юлии Шуров призвал людей быть внимательней к своему здоровью и в случае недомогания сразу обращаться к врачу.

«Посмотрите на Юлю. Она горела как свечка в три дня, а виной всему — случайность», — заметил он.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет. Артистка была госпитализирована 8 марта, вскоре врачи ввели ее в состояние искусственной комы. В субботу, 16 марта врачи провели девушке операцию, после которой она скончалась.

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится в траурном зале кладбища.