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18:48   17 Марта 2019
Россия

Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров заявил, что девушка «умерла случайно». Слова медика приводит kp.ru.

Он отметил, что случившееся с артисткой является «роковой случайностью». Шуров добавил, что еще полгода назад лечил знаменитость и ей было лучше. По его словам, Началова проходила лечение в связи с подагрой. Однажды упав в обморок, певица решила обратиться к неврологу, но вскоре врачи выяснили, что у нее нарушена функция почек, как следствие подагры.

Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

Кроме того, медик опроверг сообщения СМИ о зависимости певицы и сказал, что у нее не было ни диабета, ни волчанки. После смерти Юлии Шуров призвал людей быть внимательней к своему здоровью и в случае недомогания сразу обращаться к врачу.

«Посмотрите на Юлю. Она горела как свечка в три дня, а виной всему — случайность», — заметил он.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет. Артистка была госпитализирована 8 марта, вскоре врачи ввели ее в состояние искусственной комы. В субботу, 16 марта врачи провели девушке операцию, после которой она скончалась.

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится в траурном зале кладбища.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #врач #началова

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