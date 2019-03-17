Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»

Депутат России Алексей Пушков заявил, что слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о возможных трехсторонних переговорах США, РФ и КНР в сфере контроля над вооружением — «словесная шелуха».

17 марта Болтон сообщил, что не исключает переговоров США, РФ и КНР в сфере ядерного вооружения.

Болтон, сделавший все, чтобы разрушить договор о РСМД, теперь «допустил» переговоры США о разоружении с Россией и Китаем. Пустое. Цель - успокоить общественное мнение и снять с США вину за выход из договора. К тому же и Пекин не настроен на такие переговоры. Словесная шелуха. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 17, 2019

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что 2 февраля Вашингтон начнет процедуру одностороннего выхода из ДРСМД с РФ. Тогда государственный секретарь Майк Помпео заявил, что если российская сторона не станет соблюдать условия соглашения в течение полугода, то договор будет расторгнут.

Российский президент Владимир Путин в тот же день ответил, что РФ намерена зеркально отреагировать на решение США выйти из ДРСМД, поэтому российская сторона также приостанавливает участие в договоре. Он подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в дорогую и невыгодную гонку вооружений.

Тогда президент Путин отметил, что Россия оставляет двери открытыми, имея в виду, что готова к диалогу о разоружении, но потребовал больше не инициировать переговоров по этому вопросу.