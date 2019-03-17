Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

 Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»

Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          

Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          
Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

 Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»

Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          

Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          
18:40   17 Марта 2019
Россия

Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»

Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»

Депутат России Алексей Пушков заявил, что слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о возможных трехсторонних переговорах США, РФ и КНР в сфере контроля над вооружением — «словесная шелуха». 

17 марта Болтон сообщил, что не исключает переговоров США, РФ и КНР в сфере ядерного вооружения. 

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что 2 февраля Вашингтон начнет процедуру одностороннего выхода из ДРСМД с РФ. Тогда государственный секретарь Майк Помпео заявил, что если российская сторона не станет соблюдать условия соглашения в течение полугода, то договор будет расторгнут. 

Российский президент Владимир Путин в тот же день ответил, что РФ намерена зеркально отреагировать на решение США выйти из ДРСМД, поэтому российская сторона также приостанавливает участие в договоре. Он подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в дорогую и невыгодную гонку вооружений.

Тогда президент Путин отметил, что Россия оставляет двери открытыми, имея в виду, что готова к диалогу о разоружении, но потребовал больше не инициировать переговоров по этому вопросу. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #пушков #политика #весь мир #болтон #разоружение #дрсмд #мировая безопасность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...