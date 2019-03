Таксист зарезал пассажира в Махачкале

14 марта 2019 г. в 04:30 в Махачкале по Проспекту Акушинского, 45-летний житель столицы республики Дагестан, водитель такси, в ходе возникшего скандала, нанес пассажиру - 36-летнему махачкалинцу, несколько ножевых ранений. Пассажир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял водителя, после чего завязался конфликт, в результате которого, водитель нанес ножевые ранения, Пассажир скончался в больнице. Водитель в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции и доставлен в райотдел. С места происшествия изъят складной нож. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

