Таксист зарезал пассажира в Махачкале

Таксист в Дагестане в результате конфликта зарезал пассажира ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ в воскресенье, 17 марта.

Инцидент произошел в столице региона на проспекте Акушинского. Водитель автомобиля несколько раз ударил 36-летнего местного жителя ножом. От полученных ранений пассажир скончался.

В сообщении в официальном Instagram-аккаунте МВД республики сказано, что нетрезвый пассажир во время поездки принялся оскорблять таксиста, в результате чего завязалась перепалка, закончившаяся поножовщиной. Пострадавший был госпитализирован, однако вскоре скончался.

«Водитель был задержан и доставлен в райотдел», — отмечает ведомство.

С места происшествия правоохранители изъяли складной нож. Заведено уголовное дело по факту убийства.