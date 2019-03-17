Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

 Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»

Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          

Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          
Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

Врач Юлии Началовой заявил, что она «умерла случайно»

 Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»

Пушков назвал слова Болтона о переговорах по разоружению «словесной шелухой»
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          

Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          
18:33   17 Марта 2019
Россия

Таксист зарезал пассажира в Махачкале

Таксист зарезал пассажира в Махачкале

Таксист в Дагестане в результате конфликта зарезал пассажира ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ в воскресенье, 17 марта.

Инцидент произошел в столице региона на проспекте Акушинского. Водитель автомобиля несколько раз ударил 36-летнего местного жителя ножом. От полученных ранений пассажир скончался.

Таксист зарезал пассажира в Махачкале

В сообщении в официальном Instagram-аккаунте МВД республики сказано, что нетрезвый пассажир во время поездки принялся оскорблять таксиста, в результате чего завязалась перепалка, закончившаяся поножовщиной. Пострадавший был госпитализирован, однако вскоре скончался.

«Водитель был задержан и доставлен в райотдел», — отмечает ведомство.

С места происшествия правоохранители изъяли складной нож. Заведено уголовное дело по факту убийства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 марта 2019 г. в 04:30  в Махачкале по Проспекту Акушинского, 45-летний житель столицы республики Дагестан, водитель такси, в ходе возникшего скандала, нанес пассажиру - 36-летнему махачкалинцу, несколько ножевых ранений. Пассажир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял водителя, после чего завязался конфликт, в результате которого, водитель нанес ножевые ранения, Пассажир скончался в больнице. Водитель в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции и доставлен  в райотдел. С места происшествия изъят складной нож. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан  возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

A post shared by МВД Дагестана (@mvd.dagestan) on

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Немов
#дагестан #убийство #такси

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...