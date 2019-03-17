Таксист зарезал пассажира в Махачкале
Таксист в Дагестане в результате конфликта зарезал пассажира ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ в воскресенье, 17 марта.
Инцидент произошел в столице региона на проспекте Акушинского. Водитель автомобиля несколько раз ударил 36-летнего местного жителя ножом. От полученных ранений пассажир скончался.
В сообщении в официальном Instagram-аккаунте МВД республики сказано, что нетрезвый пассажир во время поездки принялся оскорблять таксиста, в результате чего завязалась перепалка, закончившаяся поножовщиной. Пострадавший был госпитализирован, однако вскоре скончался.
«Водитель был задержан и доставлен в райотдел», — отмечает ведомство.
С места происшествия правоохранители изъяли складной нож. Заведено уголовное дело по факту убийства.
14 марта 2019 г. в 04:30 в Махачкале по Проспекту Акушинского, 45-летний житель столицы республики Дагестан, водитель такси, в ходе возникшего скандала, нанес пассажиру - 36-летнему махачкалинцу, несколько ножевых ранений. Пассажир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял водителя, после чего завязался конфликт, в результате которого, водитель нанес ножевые ранения, Пассажир скончался в больнице. Водитель в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции и доставлен в райотдел. С места происшествия изъят складной нож. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).