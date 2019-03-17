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18:24   17 Марта 2019
Весь мир

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Пилоты Boeing 737 учились управлять самолетом по онлайн-курсу

Тема обучения пилотов лайнеров Boeing в связи с авиакатастрофой в Эфиопии оказалась в центре внимания, сообщает The New York Times.

Отмечается, что значимость проблемы стала более очевидной после найденной между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии связи. 

В условиях стандартной подготовки, соответствующей всем необходимым правилам, пилотов учат полетам на специально оборудованной технике, которая имитирует кабину реального самолета, пишет издание. Однако ряд пилотов Boeing 737 учились управлению через планшеты. 

Стало известно, что пилоты управляли Boeing 737 линии MAX, не тренируясь на специальных симуляторах, потому что они еще не были построены. 

«Они строили самолет и все еще дорабатывали его. Данные для создания симуляторов не были доступны до того момента, когда он уже был готов к полету», — рассказал член Ассоциации южных авиалиний (the Southwest pilots association) Грэг Боуэн.

Пилотам предложили двухчасовой учебный курс на планшетах и справочник из 13 страниц, потому что в корпорации решили, что новые модификации не имеют значительных отличий от старых, поэтому особой переподготовки пилотов, по мнению компании, проводить не требовалось. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #весь мир #boeing #авиакатастрофа в эфиопии #вазимосвязь крушений

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