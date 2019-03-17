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18:13   17 Марта 2019
Россия

Кудрин предрек США эгоизм и экономическое ослабление

Кудрин предрек США эгоизм и экономическое ослабление

Соединенные Штаты будут доминировать в мировой экономике еще около 40 лет, однако рано или поздно экономика страны ослабнет. Пока этого не произошло, Вашингтон будет проводить эгоистичную экономическую политику.

Таким прогнозом поделился глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», появившейся в телеэфире канала «Россия-1» в воскресенье, 17 марта.

Кудрин предрек США эгоизм и экономическое ослабление

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать», — заявил он.

В конце минувшего года глава Счетной палаты также заявил, что очередной глобальный кризис вряд ли случится в ближайшие пару лет. Рано или поздно это произойдет, отметил Кудрин, однако точную дату он назвать затруднился. 

Также глава Счетной палаты добавил, что подобные вещи сложно предсказать, прогнозы даже в рамках одного года делать нелегко. Но, заметил он, все ожидают, что на смену подъему вскоре придет упадок.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #экономика #кудрин #прогноз

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