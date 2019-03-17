Махинации США не дали Гуаидо рычагов влияния на внутренние дела Венесуэлы

Предстоящая встреча замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем Госдепартамента США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом не будет простой. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Федерального бизнес-агентства «Экономика сегодня» доцент МГИМО Николай Топорнин.

По словам политолога, назначенные на вторник российско-американские переговоры по ситуации в Венесуэле будут носить сложный характер.

О предстоящих переговорах с Абрамсом, которые пройдут в Риме 19 марта, ранее журналистам рассказал сам Сергей Рябков. При этом он отметил, что попытается донести до американской стороны мнение Москвы, настаивающей на недопустимости военного вмешательства Штатов в венесуэльскую ситуацию.

Твердая позиция Москвы по этому вопросу базируется на Уставе ООН и международном праве, гласящих, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо, так же, как недопустима вооруженная агрессия одного государства против другого. Кроме того, Россию беспокоит давление, которое США оказывают на структуры, продолжающие сотрудничать с Венесуэлой по экономическим и хозяйственным вопросам. Для России, чьи инвестиции в экономику Венесуэлы достаточно высоки, эта тема имеет особое значение.

«Россия и США продолжают обмениваться жесткими заявлениями в рамках двусторонних отношений друг с другом, причем проблема Венесуэлы за последние несколько месяцев, по понятным причинам, стала играть здесь особую роль», — отметил Топорнин, комментируя ситуацию.

Напомним: в январе текущего года Штаты вместе со своими союзниками признали временным президентом Венесуэлы самопровозглашенного самозванца Хуана Гуаидо, в то время как Россия на всех уровнях, в том числе и в Совбезе ООН, поддерживает легитимное правительство.

Российская и американская позиции по ситуации в Венесуэле, как отметил политолог, в настоящее время диаметрально противоположны. Очень большие вопросы вызывает решение Гуайдо провозгласить себя президентом страны и позиция поддержавших его США.

В том, что все это происходит с подачи Вашингтона, не вызывает сомнений. Достаточно вспомнить, что Гуаидо объявил себя временным главой государства после того, как проконсультировался на этот счет с представителями американской администрации. Вся информационная политика Штатов настроена на распространение фейковой информации о плачевном положении дел в Венесуэле при президентстве Николасе Мадуро и откровенной лжи в адрес России.

В качестве примера можно провести несколько очевидных фейков последнего времени – вброс о том, что российский авиаперевозчик Nordwind якобы вывозит из Венесуэлы в Москву золото в слитках, или вымыслы разоблаченного мошенника Евгения Шабаева об отправке в Венесуэлу на помощь Мадуро мифической ЧВК «Вагнера». Также можно вспомнить, сколько внимания западные СМИ уделили сожженному на границе с Колумбией грузовику с «гуманитарной помощью». США обвинили в этом легитимные власти Венесуэлы, хотя на самом деле грузовики были сожжены провокаторами из числа сторонников Гуаидо.

«На основании всей этой сомнительной политики американцы и их союзники признали Гуайдо законным руководителем Венесуэлы, но это, в свою очередь, не привело к материализации выданных Вашингтоном виртуальных «полномочий», — считает Топорнин.

Гуаидо, по его мнению уже стал карнавальной фигурой – Штаты поддерживают его, откровенно вмешиваясь во внутренние дела страны, не наделяя его при этом никакими рычагами влияния. Эта ситуация, отметил эксперт, заставляет опасаться того, что Вашингтон решится на силовое вмешательство – раз Гуаидо не может взять власть путем махинаций, то придется продвигать его военным путем.

В то же время, Топорнин отметил, что сам факт проведения российско-американских консультаций по Венесуэле уже является позитивным фактором, так как во время переговоров могут быть найдены какие-то компромиссные решения.