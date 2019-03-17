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18:00   17 Марта 2019
Россия

Песков заявил, что Москва не получала предложений по переговорам от США

Песков заявил, что Москва не получала предложений по переговорам от США

Москва не получала от Вашингтона предметных предложений, касающихся переговоров по вопросам разоружения и стратегической мировой стабильности. Об этом стало известно 17 марта от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который прокомментировал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявившего о возможности проведения переговоров с Россией и Китаем. 

«Пока сколь-нибудь внятных предложений (от США) не поступало», — прокомментировал пресс-секретарь президента. 

Ранее 17 марта Болтон в ходе интервью сообщил радиожурналисту Джону Катсиматидису, что считает важным привлечь к переговорам по разоружению еще и Китай. 

Он отметил, что ядерный потенциал Китая растет, и это главная причина, почему США укрепляют государственную систему противоракетной обороны в США. 

«И это причина того, что, если у нас будут новые переговоры по контролю над вооружениями, к примеру с россиянами, может иметь смысл подключить к этому обсуждению также и Китай», — не исключает Болтон. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #сша #политика #вашингтон #весь мир

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