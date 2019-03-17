Песков заявил, что Москва не получала предложений по переговорам от США
Москва не получала от Вашингтона предметных предложений, касающихся переговоров по вопросам разоружения и стратегической мировой стабильности. Об этом стало известно 17 марта от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который прокомментировал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявившего о возможности проведения переговоров с Россией и Китаем.
«Пока сколь-нибудь внятных предложений (от США) не поступало», — прокомментировал пресс-секретарь президента.
Ранее 17 марта Болтон в ходе интервью сообщил радиожурналисту Джону Катсиматидису, что считает важным привлечь к переговорам по разоружению еще и Китай.
Он отметил, что ядерный потенциал Китая растет, и это главная причина, почему США укрепляют государственную систему противоракетной обороны в США.
«И это причина того, что, если у нас будут новые переговоры по контролю над вооружениями, к примеру с россиянами, может иметь смысл подключить к этому обсуждению также и Китай», — не исключает Болтон.