Песков заявил, что Москва не получала предложений по переговорам от США

Москва не получала от Вашингтона предметных предложений, касающихся переговоров по вопросам разоружения и стратегической мировой стабильности. Об этом стало известно 17 марта от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который прокомментировал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявившего о возможности проведения переговоров с Россией и Китаем.

«Пока сколь-нибудь внятных предложений (от США) не поступало», — прокомментировал пресс-секретарь президента.

Ранее 17 марта Болтон в ходе интервью сообщил радиожурналисту Джону Катсиматидису, что считает важным привлечь к переговорам по разоружению еще и Китай.

Он отметил, что ядерный потенциал Китая растет, и это главная причина, почему США укрепляют государственную систему противоракетной обороны в США.