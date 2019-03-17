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17:54   17 Марта 2019
Россия

Обрушилась кровля горящего в Хакасии завода

Обрушилась кровля горящего в Хакасии завода

Пожарным удалось локализовать возгорание на территории завода по производству резины в городе Черногорск в республике Хакасия, однако предотвратить обрушение кровли здания они не смогли. Об этом сообщил в воскресенье, 17 марта пресс-центр главного управления МЧС России по региону. Известно, что огонь вспыхнул в неэксплуатируемом цехе.

«Пожар локализован на площади одной тысячи пятисот квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что тушение осложнило обрушение кровли. По информации МЧС, причиной послужил тот факт, что перекрытия цеха не выдержали высокой температуры горящей резины.

Ликвидацией возгорания занимаются специалисты из Черногорска, Абакана, Усть-Абакана и сотрудники военизированной горно-спасательной части. Всего в тушении задействовано 66 человек и 18 единиц техники. На место для оценки степени загрязнения воздуха отправились специалисты Роспотребнадзора,.

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Автор: Алла Ларионова
#пожар #завод #хакасия

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