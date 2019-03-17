Пушков напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией          

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польше не получить с России никаких репараций, ни с помощью американского президента Дональда Трампа, ни без него.

Свое мнение сенатор, по обыкновению, изложил в сети микроблогов Twitter, прокомментировав созданную польскими активистами петицию, в которой предлагается с помощью США взыскать с России и с Германии репарации за Вторую мировую войну. Петиция была направлена президенту США Дональду Трампу.

В ответ Пушков напомнил Польше, что она находится в неоплатном долгу перед Россией, которая ценой жизни 600 тысяч своих солдат освободила ее от фашистов.

«Польша у нас в неоплатном долгу за 600 тысяч жизней - мы положили их за освобождение ее от Гитлера и за возрождение польского государства, которое Гитлер хотел стереть с карты мира. Пусть побоятся Бога», - подчеркнул сенатор.

Также он выразил уверенность в том, что ни с помощью президента США, ни без нее Польша не сможет взыскать с России никаких репараций.

Польша не получит никаких репараций с России - ни с помощью Трампа, ни без неё. Польша у нас в неоплатном долгу за 600 тыс.жизней - мы положили их за освобождение ее от Гитлера и за возрождение польского государства, которое Гитлер хотел стереть с карты мира. Пусть побоятся Бога. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 марта 2019 г.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда пытался запугать Евросоюз тем, что Россия якобы может отправить боевую авиацию в небо над Европой.