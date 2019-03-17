Болтон не исключает проведение трехсторонних переговоров США, РФ и КНР

Издание The Hill сообщает, что США и РФ возможно обсудят тему ядерного разоружения вместе с Китаем. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.

По его словам, ядерный потенциал Китая растет. По этой причине США акцентируют внимание на вооружении в стране. США намерены провести новые переговоры по контролю над вооружениями с РФ. Он отметил, что в эту дискуссию имеет смысл включить Китай.

Напомним, 15 марта стало известно, что США производят компоненты для неядерных ракет, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Днем ранее сообщалось, что Пентагон планирует испытать крылатую ракету типа, запрещенного ранее ДРСМД.

2 февраля США в одностороннем порядке сняли с себя обязательства по ДРСМД, и обвинили Россию в несоблюдении пунктов документа из-за ракеты РФ 9М729. Российское оборонительное ведомство опровергло эти обвинения и продемонстрировало ракеты на пресс-конференции для военных атташе в январе. Но американские представители проигнорировали данное мероприятие.

В начале марта российский лидер Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий выполнения условий ДРСМД. Однако Москва не раз отмечала готовность обсудить предложения по контролю над вооружениями, если их разработают, учитывая интересы всех сторон.