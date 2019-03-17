Похороны Юлии Началовой перенесли на 21 марта

Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила директор артистки Оксана Мостовлюк, слова которой приводит агентство «Москва».

По словам представительницы певицы, церемония прощания состоится в траурном зале кладбища.

«Информация о времени будет распространена дополнительно», — отметила Мостовлюк.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что похороны пройдут во вторник, 19 марта. Отец певицы сообщал журналистам, что церемония может состояться в среду, 20 марта.

Началова ушла из жизни в 38 лет в субботу, 16 марта. Причиной послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Смерть наступила сразу после операции по ампутации ноги, которую девушка не перенесла. Некоторое время она прибывала в состоянии искусственной комы. Известно, что артистка страдала диабетом.