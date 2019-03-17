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17:20   17 Марта 2019
Россия

Самолет вернулся в Пулково из-за ухудшения самочувствия пассажира

Самолет вернулся в Пулково из-за ухудшения самочувствия пассажира

Воздушное судно авиакомпании «Россия», которое направлялось по маршруту из Санкт-Петербурга в столицу, вернулось в аэропорт Пулково из-за пассажира, которому стало плохо.  

«Одному из пассажиров 1975 года рождения рейса Санкт-Петербург-Москва во время взлёта стало плохо, экипаж начал оказывать первую помощь, одновременно было принято решение о возврате в аэропорт вылета», — сказал представитель компании. 

Сообщается, что благодаря слаженным действиям и оперативному реагированию на ситуацию экипажа вместе с сотрудниками Пулково пассажира немедленно передали в руки медработников. 

«Рейс вылетел в пункт назначения с задержкой в один час», — прокомментировали в авиакомпании «Россия». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #происшествия #рейс #пулково

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