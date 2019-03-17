Самолет вернулся в Пулково из-за ухудшения самочувствия пассажира
Воздушное судно авиакомпании «Россия», которое направлялось по маршруту из Санкт-Петербурга в столицу, вернулось в аэропорт Пулково из-за пассажира, которому стало плохо.
«Одному из пассажиров 1975 года рождения рейса Санкт-Петербург-Москва во время взлёта стало плохо, экипаж начал оказывать первую помощь, одновременно было принято решение о возврате в аэропорт вылета», — сказал представитель компании.
Сообщается, что благодаря слаженным действиям и оперативному реагированию на ситуацию экипажа вместе с сотрудниками Пулково пассажира немедленно передали в руки медработников.
«Рейс вылетел в пункт назначения с задержкой в один час», — прокомментировали в авиакомпании «Россия».