Самолет вернулся в Пулково из-за ухудшения самочувствия пассажира

Воздушное судно авиакомпании «Россия», которое направлялось по маршруту из Санкт-Петербурга в столицу, вернулось в аэропорт Пулково из-за пассажира, которому стало плохо.

«Одному из пассажиров 1975 года рождения рейса Санкт-Петербург-Москва во время взлёта стало плохо, экипаж начал оказывать первую помощь, одновременно было принято решение о возврате в аэропорт вылета», — сказал представитель компании.

Сообщается, что благодаря слаженным действиям и оперативному реагированию на ситуацию экипажа вместе с сотрудниками Пулково пассажира немедленно передали в руки медработников.