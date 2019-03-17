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17:08   17 Марта 2019
Россия

Более ста человек победили в конкурсе «Лидеры России»

Более ста человек победили в конкурсе «Лидеры России»

Количество победителей второго конкурса «Лидеры России» составило 104 человека, что превышает результат минувшего года. Об этом рассказал журналистам в воскресенье, 17 марта член наблюдательного совета конкурса Михаил Гусман.

«104 человека набрали то количество баллов, которое определило победителей», — заявил он.

В прошлом конкурсе (2017-2018 годов) было выявлено 103 победителя. Согласно правилам, каждый из победителей получит в качестве наставника одного сотрудника государственных органов власти или ведущей компании, занимающего руководящую должность. Однако также наставники смогут выбрать себе подопечных из тех участников, кто прошел в финал, но не одержал победу в конкурсе.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» отправили почти 200 тысяч человек. Регистрация на второй конкурс стартовала 10 октября, а завершилась 24 октября 2018 года.

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Автор: Алла Ларионова
#конкурс #победители #лидеры россии

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