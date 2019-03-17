Митингующие в Белграде образовали живое кольцо вокруг президентского дворца

Протестующие в центре сербской столицы пытаются образовать живое кольцо вокруг президентского дворца, чтобы не выпустить главу государства Александра Вучича из резиденции. Об этом сообщает в воскресенье, 17 марта, ТАСС.

Агентство отмечает, что вдоль стен дворца лидера Сербии в настоящее время выстроена редкая цепь стражей порядка, пытающихся сдержать манифестантов. У стен здания находится около тысячи митингующих. Собравшиеся требуют отставки правительства и президента, а также призывают Вучича выйти из здания, чтобы поговорить с народом.

Помимо этого, у стен резиденции главы Сербии проходит митинг, звучит громкая музыка. Центральная часть столицы страны перекрыта для движения автотранспорта.

Ранее сообщалось, что участники протестного движения прорвали оцепление около президентского дворца. У входа в здание их остановили полицейские.