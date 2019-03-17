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Митингующие в Белграде образовали живое кольцо вокруг президентского дворца

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16:57   17 Марта 2019
Весь мир

Митингующие в Белграде образовали живое кольцо вокруг президентского дворца

Митингующие в Белграде образовали живое кольцо вокруг президентского дворца

Протестующие в центре сербской столицы пытаются образовать живое кольцо вокруг президентского дворца, чтобы не выпустить главу государства Александра Вучича из резиденции. Об этом сообщает в воскресенье, 17 марта, ТАСС.

Агентство отмечает, что вдоль стен дворца лидера Сербии в настоящее время выстроена редкая цепь стражей порядка, пытающихся сдержать манифестантов. У стен здания находится около тысячи митингующих. Собравшиеся требуют отставки правительства и президента, а также призывают Вучича выйти из здания, чтобы поговорить с народом.

Митингующие в Белграде образовали живое кольцо вокруг президентского дворца

Помимо этого, у стен резиденции главы Сербии проходит митинг, звучит громкая музыка. Центральная часть столицы страны перекрыта для движения автотранспорта. 

Ранее сообщалось, что участники протестного движения прорвали оцепление около президентского дворца. У входа в здание их остановили полицейские.

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Автор: Алла Ларионова
#сербия #вучич #акция протеста

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