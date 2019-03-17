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16:59   17 Марта 2019
Россия

Биатлонистка РФ Юрлова-Перхт получила серебряную награду на ЧМ по биатлону

Биатлонистка РФ Юрлова-Перхт получила серебряную награду на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пришла второй в результате гонки с общего старта на 12,5 километров, которая состоялась в воскресенье в Эстерсунде (Швеции) на чемпионате мира. 

Сообщается, что в сорвевнованиях победила итальянка Доротея Вирер, которая допустила на четырех огневых рубежах два промаха. Юрлова-Перхт заработала два штрафных круга, отстав от нее почти на пять секунд.

На третьем месте оказалась немка Денизе Херрман, которая отстала на 15,4 секунды и допустила четыре промаха. 

Еще одна россиянка в забеге стала 18-й (+2 13,6, 4). 

Известно, что в 18:00 начнется мужской масс-старт, который завершит соревновательную программу. 

На сегодняшний день российская команда в рамках чемпионата мира 2019 завоевала три медали. Помимо награды Юрловой-Перхт, 9 марта серебро для страны получил Александр Логинов в спринте. Мужская команда заняла третье место в эстафете. 

Таким образом, Россия в медальном зачете занимает седьмое место. Пока что лидирует Норвегия, спортсмены которой заработали пять золотых медаль, три серебряные и одну бронзовую. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спорт #биатлон #чемпионат мира 2019

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