Варшава призвала Трампа помочь взыскать репарации с России

Польские активисты обратились к американскому главе Дональду Трампу с просьбой получить репарации по итогам Второй мировой войны от России и Германии. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте Белого дома. Польское правительство уже поддержало данную идею.

В обращении сказано, что Польша была оккупирована Россией и до сих пор не получила компенсацию. Местные активисты обвиняют РФ и Германию в том, что они «уничтожили и поработили нацию во время войны и после ее завершения». Они также отметили в петиции, что режимы Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина завоевали польское государство в сентябре 1939 года.

Авторы инициативы отмечают в петиции, что видят США в роли гаранта послевоенных соглашений.

«Достижение этой исторической справедливости необходимо по моральным и историческим причинам», — добавили активисты.

Кроме этого, считают они, репарации играют важнейшую роль в становлении Польши надежным союзником США перед лицом потенциальной опасности.