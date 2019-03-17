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16:34   17 Марта 2019
Весь мир

Варшава призвала Трампа помочь взыскать репарации с России

Варшава призвала Трампа помочь взыскать репарации с России

Польские активисты обратились к американскому главе Дональду Трампу с просьбой получить репарации по итогам Второй мировой войны от России и Германии. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте Белого дома. Польское правительство уже поддержало данную идею. 

В обращении сказано, что Польша была оккупирована Россией и до сих пор не получила компенсацию. Местные активисты обвиняют РФ и Германию в том, что они «уничтожили и поработили нацию во время войны и после ее завершения». Они также отметили в петиции, что режимы Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина завоевали польское государство в сентябре 1939 года.

Варшава призвала Трампа помочь взыскать репарации с России

Авторы инициативы отмечают в петиции, что видят США в роли гаранта послевоенных соглашений.

«Достижение этой исторической справедливости необходимо по моральным и историческим причинам», — добавили активисты.

Кроме этого, считают они, репарации играют важнейшую роль в становлении Польши надежным союзником США перед лицом потенциальной опасности.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #польша #репарации

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