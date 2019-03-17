Друг Юлии Началовой связал смерть певицы со злым роком шоу «Один в один»

Российский певец Александр Панайотов, близко друживший с Юлией Началовой, назвал ее скоропостижную кончину «злым роком» телешоу «Один в один», при этом он отметил ее природный оптимизм и стойкость характера.

О своей дружбе с певицей, ее последних днях и о мистических совпадениях Панайотов рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец».

В частности, он отметил, что никто не ожидал такого трагического развития событий. 8 марта, по его словам, Началова позвонила его жене, мать которой работает в больнице, и попросила у нее помощи в связи с открытой ранкой на ноге, образовавшейся на месте натертости. Юлию положили в больницу, в которой, как выяснилось, не было необходимой хирургической специализации и певицу перевели в другое медучреждение.

Последний раз, по словам Панайотова, он разговаривал с Юлией Началовой в тот самый день, когда ее ввели в искусственную кому, из которой женщине уже не суждено было выйти.

«Мы с ней пообщались с утра (11 марта), она уже тяжело говорила, но была полна оптимизма, шутила, я настраивал ее на лучшее», — рассказал друг певицы.

Также Александр, знавший Юлию Началову на протяжении многих лет, добавил, что она, сколько он помнит, почти всегда от чего-то лечилась – то одна напасть, то другая – но при этом она всегда оставалась оптимисткой, была настроена на победу, всегда держала марку и улыбалась. Он добавил, что Юлия была «бойцом и солдатом» и перенесла за свою жизнь очень многое.

При этом он отметил трагическое и мистическое совпадение, связанное с телевизионными шоу - в 2015 году перед самым финалом «Один в один» неожиданно скончался Батырхан Шукенов. Юлия Началова, по его словам, также снималась в том сезоне шоу, и вот сейчас перед началом съемок финала другой программы она неожиданно для всех умерла.

«Перед финалом умирает Батыр, и сейчас перед финалом умирает Юлия. Какой-то злой рок с этим шоу», — рассказал Панайотов.

Напомним: ранее СМИ отметили, мистическую череду смертей участников экстремального реалити-шоу «Последний Герой», в которой Юлия Началова стала пятой жертвой. До нее на протяжении последних нескольких лет скоропостижно скончались четверо героев этого шоу – рэп-исполнитель Кирилл Толмайкий (Децл), певцы Жанна Фриске и Крис Кельми, и актриса Вера Глаголева. Кроме того, на съемках фильма на Кавказе погиб первый режиссер реалити-шоу «Последний Герой» Сергей Бодров-младший.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских клиник в возрасте 38 лет. Причиной ее смерти врачи назвали сердечную недостаточность, наступившую в результате отека мозга и легких.