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 Deutsche Bank переговорил с Сommerzbank о потенциальном слиянии

Deutsche Bank переговорил с Сommerzbank о потенциальном слиянии

16:41   17 Марта 2019
Весь мир

Deutsche Bank переговорил с Сommerzbank о потенциальном слиянии

Deutsche Bank переговорил с Сommerzbank о потенциальном слиянии

Немецкий финансовый институт Германии Deutsche Bank рассказал о переговорах с Commerzbank о возможном слиянии. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном 17 марта.

В нем говорится, что немецкая компания подтверждает ведущиеся переговоры с Commerzbank. 

«В свете представившейся возможности правление Deutsche Bank приняло решение изучить стратегические варианты развития», — сказано в документе. 

Правление проведет анализ и примет во внимание уровень роста и рентабельности банка. Также в Deutsche Bank подчеркнули, что «нет никакой гарантии, что дело дойдет до сделки».

Планы слияния банков обсуждают на протяжении последних месяцев. Правительство ФРГ по этому поводу заявило, что власть открыта к экономически выгодным вариантам в банковской сфере. В Берлине отметили, что европейские страны не располагают крупными международными финансовыми институтами, которые могли бы конкурировать с частными американскими банками. 

Жизнь немецких институтов также осложняется низкой процентной ставкой в еврозоне и высокими расходами по регулированию. Есть также и другие проблемы, в частности многомиллионный штраф Deutsche Bank со стороны американских властей, связанный с нарушением законодательства США в сфере противодействия легализации незаконно нажитых капиталов. 

Deutsche Bank — крупный институт финансов Германии, а также важный транснациональный банк. Он насчитывает более 70 представительств в разных государствах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #весь мир #deutsche bank #банковское слияние #commerzbank

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