Врачи рассказали, как распознать подагру на самой ранней стадии

Ученые из американской клиники Мэйо, расположенной в штате Миннесота, назвали самые первые симптомы, которые свидетельствуют о развитии подагры. Данный недуг, отмечают медики, способен развиться из-за генетической предрасположенности, неправильного питания, сидячего образа жизни или нарушений гормонального фона.

Самым первым симптомом заболевания врачи назвали возникновение сильных болей в области суставов, которые затягиваются на несколько часов и начинаются чаще по ночам. Второй симптом — продолжительное ощущение дискомфорта после того, как боли утихают. Также к признакам заболевания отнесли отеки в области сустава и затруднение движений. Человеку, больному подагрой, со временем становится сложнее ходить и переносить физические нагрузки.

Однако медики перечислили продукты, которые при употреблении их в пищу помогут свести до минимума риск развития данного недуга. Среди них сахар, бобовые, печень, алкогольные напитки, красное мясо, фруктоза и морепродукты. Для того, чтобы избежать возникновения заболевания врачи также призвали употреблять как можно больше нежирных молочных продуктов, пить много жидкости и стараться не набирать лишние килограммы.