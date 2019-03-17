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16:22   17 Марта 2019
Россия

Советника красноярского губернатора поместили под домашний арест

Советника красноярского губернатора поместили под домашний арест

Суд Железнодорожного района города Красноярск принял в воскресенье решение отправить под домашний арест советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, который ранее был задержан по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на отца Антона Натарова – депутата Государственной думы Сергея Натарова.

«Антона суд отправил под домашний арест сроком на два месяца, а всех остальных выпустили под подписку о невыезде», — сообщил он.

Напомним: в рамках расследования дела о мошенничестве в пятницу 15 марта были задержаны пятеро человек, в числе которых советник красноярского губернатора Антон Натаров, директор ООО «Лаборатория новостей» Сергей Мурзин, а также экс-редактор издания «Дни.ру» Дмитрий Болотов.

Меру пресечения в отношении четырех подозреваемых — представителей СМИ избрал суд Центрального района Красноярска.

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Автор: Александр Люблинский
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