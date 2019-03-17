Атлантический циклон принес потепление в Петербург

Северо-Западный гидрометцентр 17 марта сообщил, что температура воздуха в Санкт-Петербурге прогрелась до плюс шести градусов.

Ожидается, что в понедельник и вторник ситуация улучшится, и столбик термометра, согласно прогнозам, покажет плюс семь градусов. Известно, что потепление в Петербурге связано с обширным атлантическим циклоном, который также распространил свое влияние и на Ленинградскую область.

Но сотрудники гидрометцентра предупреждают о возможных издержках — дожде со снегом. По данным учреждения ветер обещает быть умеренным и местами порывистым, однако при этом ожидается солнечная погода.

Ранее сообщалось, что весна в Санкт-Петербурге начнется с похолодания.