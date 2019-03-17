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15:59   17 Марта 2019
Россия

Четыре боевых снаряда времен ВОВ нашли в Санкт-Петербурге

Четыре боевых снаряда времен ВОВ нашли в Санкт-Петербурге

Взрывотехники в субботу, 16 марта, обследовали боеприпасы, найденные в трех районах Северной столицы. Ржавые снаряды обнаружили в Сестрорецке, в Автово и на Манчестерской улице. Об этом сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сначала в ведомство поступило сообщение о том, что на территории стройплощадки у речки Ржавая канава в Сестрорецке нашли предмет, очень похожий на крупный боеприпас. Дежурная группа прибывших на место взрывотехников установила, что это неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 152 миллиметра. 

Четыре боевых снаряда времен ВОВ нашли в Санкт-Петербурге

Вскоре на на чердаке дома на улице Зайцева ремонтирующие помещение рабочие нашли несколько предметов, похожих на мины. Сотрудникам ОМОН потребовалось некоторое время, чтобы обследовать обнаруженные предметы при плохом освещении.

В тот же день на Манчестерской улице в доме номер 3 строители также наткнулись на снаряд. Сотрудники ОМОН вывезли с целью дальнейшей  утилизации.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #санкт-петербург #боеприпасы времен вов

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