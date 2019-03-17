- Десять человек погибли в Багузе в результате авиаудара американской коалиции

Государственное сирийское телевидение сообщило об ударе по лагерю в Багузе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, нанесенном международной антитеррористической коалицией, возглавляемой США.

«Десять мирных жителей, в том числе дети, погибли в результате авиаудара международной коалиции по лагерю в Багузе», - сообщает телеканал Syria TV, приводя информацию местных источников.

Сообщение сирийского телеканала в воскресенье передает РИА Новости.

При этом отмечается, что 10 марта курдские подразделения поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» объявили, что возобновляют боевые действия против остатков террористической группировки ИГ* (запрещенной в России и в ряде других государств), которые находятся на юго-востоке Сирии в деревне Багуз.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирного сирийского населения в результате авиаударов международной коалиции, а также о том, что коалиция, нанося удары по Багузу, использует боеприпасы с запрещенным белым фосфором.

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