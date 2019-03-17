Порядка 35 туристов оказались в ловушке из-за оползней в Индонезии

Порядка 35 иностранных и внутренних туристов оказались в ловушке, еще двое погибли после того, как оползни обрушились на водопад на индонезийском туристическом острове Ломбок в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местного агентства по чрезвычайным ситуациям.

Причиной оползней на Ломбоке послужили два последовавших друг за другом землетрясения. Именно в это время около 40 находились у водопада Тиу Келеп на севере острова. К настоящему времени спасателям удалось эвакуировать только трех из 40 человек, еще двоих человек нашли мертвыми.

«Мы надеемся, что они все выживут. Пока мы не можем быть уверены в этом. Эвакуация продолжается », — заявил журналистам глава агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Мухаммед Ром.

Он не смог назвать гражданство тех, кто умер или был спасен.

Кроме того, в воскресенье в результате наводнения в индонезийском городе Джаяпура, который находится на северном побережье острова Новая Гвинея, погибли 63 человека. Причиной трагедии послужил ливень, не заканчивающийся в регионе вторые сутки.