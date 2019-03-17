Роспотребнадзор проследит за санитарной обстановкой в связи с паводками

Роспотребнадзор сообщил на своем сайте о намерении усилить санитарно-эпидемиологический надзор в связи с потенциальными чрезвычайными ситуациями, которые могут быть вызваны паводками в весенний период.

В сообщении говорится, что из-за возможного возникновения в текущем году чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны весенним половодьем, в период предпаводков Роспотребнадзор усилит федеральный государственный надзор за важными объектами с точки зрения эпидемиологии.

Работники ведомства проверят системы водоснабжения и водоочистки на предмет их готовности к паводкам, а также другие важные объекты, в том числе нефтебазы, склады с горюче-смазочными материалами и пестицидами, полигоны мусора и незаконные свалки.

Сотрудники Роспотребнадзора также проверят пункты размещения для людей созданные на случай подтопления населенных пунктов. Также сотрудникам организации поручено проверить наличие лекарств в целях борьбы с инфекционными и паразитарными заболеваниями.