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15:40   17 Марта 2019
Россия

Роспотребнадзор проследит за санитарной обстановкой в связи с паводками

Роспотребнадзор проследит за санитарной обстановкой в связи с паводками

Роспотребнадзор сообщил на своем сайте о намерении усилить санитарно-эпидемиологический надзор в связи с потенциальными чрезвычайными ситуациями, которые могут быть вызваны паводками в весенний период. 

В сообщении говорится, что из-за возможного возникновения в текущем году чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны весенним половодьем, в период предпаводков Роспотребнадзор усилит федеральный государственный надзор за важными объектами с точки зрения эпидемиологии. 

Работники ведомства проверят системы водоснабжения и водоочистки на предмет их готовности к паводкам, а также другие важные объекты, в том числе нефтебазы, склады с горюче-смазочными материалами и пестицидами, полигоны мусора и незаконные свалки.

Сотрудники Роспотребнадзора также проверят пункты размещения для людей созданные на случай подтопления населенных пунктов. Также сотрудникам организации поручено проверить наличие лекарств в целях борьбы с инфекционными и паразитарными заболеваниями. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#роспотребнадзор #общество #паводки #усилинный контроль #весеннее половодье #санитарная обстановка

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