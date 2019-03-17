Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь

Российский президент Владимир Путин в понедельник 18 марта нанесет визиты в Крым и в Севастополь, где примет участие в ряде официальных мероприятий.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани, - говорится в сообщении, - В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 и 1941-1944 годах «Малахов курган».

Напомним: ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о планах президента России посетить Крым в пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ, и поздравить местных жителей.

При этом ФАН, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что Путин намерен посетить праздничный концерт в центре Симферополя, в программу которого включены выступления Хора Турецкого, группы «Любэ» и Тимати.