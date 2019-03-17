Режиссер Юрий Шиллер умер в 77 лет

Ушел из жизни российский режиссер-документалист, лауреат Госпремии России Юрий Шиллер. Об этом сообщил в воскресенье, 17 марта Союз кинематографистов России. Режиссеру было 77 лет.

«17 марта скончался российский кинорежиссер, лауреат Государственной премии РФ Юрий Андреевич Шиллер», – сказано на официальном сайте Союза.

Шиллер родился в 1942 году в Сахалинской области. Учился во ВГИК, а уже в 24 года снял свой первый документальный фильм, который назывался «Песни без слов». В ходе своей карьеры Шиллер создал более 60 документальных и игровых кинолент.

В 2010 году он снял полнометражную художественную картину «Воробей», которая стала единственной выдвинутой на XXXII Московский международный кинофестиваль российской лентой. Жил и работал Шиллер в Новосибирске.

Фильмы режиссера хранятся в библиотеке Конгресса США, в архиве Гостелерадио, архиве Госфильмофонда России. По работам Шиллера в наши дни преподают во ВГИК.

Причины и обстоятельства смерти мэтра пока неизвестны. Время и место прощания с режиссером также пока не называется.