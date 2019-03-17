Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Четыре боевых снаряда времен ВОВ нашли в Санкт-Петербурге

Четыре боевых снаряда времен ВОВ нашли в Санкт-Петербурге

 Роспотребнадзор проследит за санитарной обстановкой в связи с паводками

Роспотребнадзор проследит за санитарной обстановкой в связи с паводками
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Десять человек погибли в Багузе в результате авиаудара американской коалиции

Десять человек погибли в Багузе в результате авиаудара американской коалиции

 Порядка 35 туристов оказались в ловушке из-за оползней в Индонезии

Порядка 35 туристов оказались в ловушке из-за оползней в Индонезии
Четыре боевых снаряда времен ВОВ нашли в Санкт-Петербурге

Четыре боевых снаряда времен ВОВ нашли в Санкт-Петербурге

 Роспотребнадзор проследит за санитарной обстановкой в связи с паводками

Роспотребнадзор проследит за санитарной обстановкой в связи с паводками
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Десять человек погибли в Багузе в результате авиаудара американской коалиции

Десять человек погибли в Багузе в результате авиаудара американской коалиции

 Порядка 35 туристов оказались в ловушке из-за оползней в Индонезии

Порядка 35 туристов оказались в ловушке из-за оползней в Индонезии
15:11   17 Марта 2019
Весь мир

Вучич пригрозил привлечь к ответственности всех участников беспорядков в Белграде

Вучич пригрозил привлечь к ответственности всех участников беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на пресс-конференции в президентском дворце, заявил, что все манифестанты, принявшие участие в беспорядках, ответят за свои действия по закону.

«Насилию - конец! Все, кто участвует в насилии, будут отвечать в соответствии с законом, - заявил Вучич, в частности, добавив при этом: - Государство не позволит насилие. Если кто-то думает, что может получить политические результаты путем насилия, он ошибается».

Журналисты встретили слова президента аплодисментами.

При этом Вучич назвал фашистом Бошко Обрадовича и олигархами Драгана Джиласа  и Вука Еремича – лидеров протестного движения. По его словам, они хотят вернуть себе власть, чтобы иметь возможность «воровать далее». Также президент Сербии добавил, что именно он является целью лидеров протестов, так как проводит политическую консолидацию. Страны и развивает экономику.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что протестующие прорвались через полицейское оцепление в здание сербского телецентра.

Вучич пригрозил привлечь к ответственности всех участников беспорядков в Белграде

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сербия #белград #беспорядки #ответственность #протесты #вучич #участникибеспорядков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...