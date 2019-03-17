Вучич пригрозил привлечь к ответственности всех участников беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на пресс-конференции в президентском дворце, заявил, что все манифестанты, принявшие участие в беспорядках, ответят за свои действия по закону.

«Насилию - конец! Все, кто участвует в насилии, будут отвечать в соответствии с законом, - заявил Вучич, в частности, добавив при этом: - Государство не позволит насилие. Если кто-то думает, что может получить политические результаты путем насилия, он ошибается».

Журналисты встретили слова президента аплодисментами.

При этом Вучич назвал фашистом Бошко Обрадовича и олигархами Драгана Джиласа и Вука Еремича – лидеров протестного движения. По его словам, они хотят вернуть себе власть, чтобы иметь возможность «воровать далее». Также президент Сербии добавил, что именно он является целью лидеров протестов, так как проводит политическую консолидацию. Страны и развивает экономику.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что протестующие прорвались через полицейское оцепление в здание сербского телецентра.