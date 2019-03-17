Оцепление вокруг президентского дворца в Белграде прорвали участники акции протеста

Участники манифестации у дворца президента Сербии прорвали ограждения, выставленные ранее вокруг здания. Собравшиеся граждане проникли ко входу в резиденцию главы сербского государства в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Вокруг помимо ограждений стояли полицейские патрули. Сразу после начала обращения президента к нации несколько сотен митингующих из Пионерского парка перевернули ограждение и прорвались ко входу в здание дворца. Там протестующих остановил спецназ.

«Они опрокинули одно из ограждений, которые были установлены. Но мы не женщины с телевидения, чтобы испугаться», — заявил в своем обращении президент Сербии Александар Вучич, подтверждая факт прорыва.

Накануне порядка 50 протестующих ворвались в здание национального телевидения страны RTS. Оказавшись внутри, они обклеили листовками и лентами помещения. Силовикам удалось вытеснить митингующих. Глава МВД Сербии пообещал наказать ворвавшихся в здание RTS.