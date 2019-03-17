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14:43   17 Марта 2019
Весь мир

Яхта с гражданами Франции на борту затонула в Красном море

Яхта с гражданами Франции на борту затонула в Красном море

Военные моряки Египта спасли в воскресенье двух французских граждан, чья яхта затонула в южной части Красного моря.

Об этом сообщает информационный портал «Youm7», приводя данные египетского ВМФ.

В частности, сообщается, что сигнал SOS о том, что парусная яхта тонет на юге Красного моря получили находящиеся в этих же широтах  военные корабли Египта.

К тому моменту, как военные моряки прибыли к месту кораблекрушения, гражданское судно успело затонуть, но из воды удалось спасти двух граждан Франции.

По предварительной информации, причиной опрокидывания и затопления яхты стал сильный ветер.

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Автор: Александр Люблинский
#кораблекрушение #французы #яхта #красноеморе

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