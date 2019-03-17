Яхта с гражданами Франции на борту затонула в Красном море
Военные моряки Египта спасли в воскресенье двух французских граждан, чья яхта затонула в южной части Красного моря.
Об этом сообщает информационный портал «Youm7», приводя данные египетского ВМФ.
В частности, сообщается, что сигнал SOS о том, что парусная яхта тонет на юге Красного моря получили находящиеся в этих же широтах военные корабли Египта.
К тому моменту, как военные моряки прибыли к месту кораблекрушения, гражданское судно успело затонуть, но из воды удалось спасти двух граждан Франции.
По предварительной информации, причиной опрокидывания и затопления яхты стал сильный ветер.